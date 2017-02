Vidéo : Atterrissage réussi pour SpaceX !

Une fusée Falcon 9 a été lancée dernièrement en direction de l'ISS, et ce depuis le même endroit où les astronautes embarquèrent il y a plus d'un demi-siècle pour aller sur la Lune. Le fameux moonshot pad a été utilisé par SpaceX pour envoyer Falcon 9 ravitailler la station spatiale internationale.



C'était le premier lancement sur cet endroit depuis 2011, date à laquelle les programmes de lancement de navette spatiale NASA s'étaient arrêtés. C'était également le premier lancement de Falcon 9 depuis l'explosion du précédent l'été dernier en 2016.



Et cette fois ci, SpaceX a réussi à faire atterrir Falcon 9, à la verticale et en toute sécurité. Après avoir livré son cargo, Falcon 9 est donc redescendu sur Terre. C'est la première fois qu'un lanceur recyclé revient sur Terre, ce qui ouvre un panel incroyable de possibilités pour l'exploration spatiale.





Modifié le 21/02/2017 à 18h43