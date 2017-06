Vidéo : Atari va sortir une nouvelle console !

Atari fut l'une des plus puissantes entreprises en matière de jeux vidéo, et ce, jusqu'au crash des jeux vidéo en 1983.



Plus de 20 ans après la sortie de la Jaguar, dernière console officielle d'Atari, la marque tente un come back. Fred Chesnais, le PDG d'Atari a déclaré travailler sur la sortie d'une nouvelle console de salon appelée Atari Box.



Cette décision de développer un nouveau système de jeu semble liée au récent succès de la Nintendo Classic Mini. Il n'y a pas encore d'annonce de date de sortie concernant l'Atari Box.



Elle devrait être axée sur le retro comme la NES Mini, afin de faire vibrer la fibre des gamers nostalgiques ou bien des curieux des jeux d'une autre époque. Et même si les vieux jeux d'Atari ont subi le passage des années, ils restent malgré tout appréciés par beaucoup de gamers aujourd'hui, ce qui fait que bon nombre de fans de l'Atari VCS 2600 achèteraient l'Atari Box les yeux fermés.



Atari : une nouvelle console 40 ans après l'Atari 2600 ?







