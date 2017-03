Apple soutient la lutte contre le sida avec un iPhone 7 rouge

Vidéo : Apple soutient la lutte contre le sida avec la commercialisation d'un iPhone 7 rouge

Apple a dévoilé une couleur bien spéciale pour son iPhone 7 : le rouge vif. Nommé Product Red par Apple, ça n'est pas qu'une simple couleur apposée sur un appareil, mais aussi un geste caritatif.



C'est un moyen de soutenir le fonds mondial de lutte contre le sida. Ça n'est pas la première fois qu'Apple fait ce genre de geste, puisque c'était déjà le cas avec l'iPod Nano quelques années auparavant. Le produit des ventes de l'iPhone 7 Plus Product Red Special Edition iront directement au fond mondial de lutte contre le sida.



Cette édition spéciale de l'iPhone 7 et iPhone 7 Plus sera disponible en version 128 Go et 256 Go, aux alentours des 749 Dollars.



Un iPhone 7 rétro ne coûte "que" 1 760 euros





Modifié le 22/03/2017 à 12h03