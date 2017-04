Vidéo : Apple passe certains logiciels en gratuit

Apple vient de rendre iMovie, GarageBand et iWork gratuit, pour peu que l'on soit sur iOS ou sur Mac. Ces applications étaient livrées gratuitement à quiconque achetait un appareil sous iOS ou MacOS.



Cependant, grace à cette décision d'Apple, ces applications deviennent gratuites et ne nécessitent plus l'achat d'un appareil Apple pour être obtenues. Les prix par application étaient aux alentours des 9 Dollars, tandis qu'iWork était vendu pour 19 Dollars.



iMovie est un logiciel de montage assez simple mais très efficace, GarageBand est un logiciel de création musicale, alors qu'iWork est la suite classique d'Apple contenant Keynotes, Pages, Numbers et iPhotos.

Modifié le 19/04/2017 à 13h41