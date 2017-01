Vidéo : Aperçu du Playstation VR au CES 2017

Bien que le Playstation VR soit disponible pour le grand public depuis le 13 Octobre 2016, nous sommes allés une fois encore à sa rencontre au CES 2017, afin d'essayer des jeux nouveaux tels que Farpoint.



En effet, le Playstation VR dispose déjà de jeux qui permettent d'entrer en douceur dans la réalité virtuelle, et il nous tarde de découvrir d'autres productions vidéoludiques conçues et pensées pour le Playstation VR. Le casque de réalité virtuelle de Sony est le seul à proposer des écrans OLED de 5,7 pouces, ce qui efface l'effet quadrillage des autres écrans proposés dans les autres casques de réalité virtuelle.



Fonctionnant avec une Playstation 4, le PS VR est le casque de réalité virtuelle le plus attrayant sur le marché et, pour peu que l'on dispose d'une Playstation 4 Pro, ses performances en seront quintuplées. Les branchements se font très rapidement et facilement, et on obtient un PS VR fonctionnel en moins de dix minutes.



En matière de jeux, on attend Farpoint, bien entendu, mais on attend surtout Resident Evil VII qui promet d'être une expérience de jeu particulièrement terrifiante une fois que nous aurons placé le PS VR sur notre tête. Nous ne pouvons que saluer ce retour aux sources des valeurs du survival horror !

Modifié le 20/01/2017 à 09h39