Aperçu du Panasonic Lumix GH5 lors du CES 2017

Vidéo : Aperçu en vidéo du Panasonic Lumix GH5 lors du CES 2017.

Nous revenons du CES 2017 avec des images du nouveau hybride haut de gamme Panasonic : le Lumix GH5. Dernier arrivé dans la famille des GH, le GH5 est destiné aux photographes exigeants ainsi qu'aux vidéastes professionnels. Nous savons déjà qu'il sera doté d'un capteur 4/3 Live MOS de 20 Mpx, ainsi que d'un double stabilisateur disponible à la fois en mode photo et vidéo.



Le mode Photo 6K permet de faire des prises de vue en 18 Mpx à 30 images par seconde. Le GH5 est donc une nette évolution par rapport au GH4. Sa définition photo maxi est de 5184 par 3888 pixels, tandis qu'en vidéo, elle atteint cette fois un C4K 3840 par 2160 pixels, sous couvert d'une future mise à jour disponible plus tard en 2017. Le GH5 peut être connecté sans fil à du Wifi A B G N et AC, ainsi qu'au Bluetooth 4.2; alors que la connectique pure et dure est en USB Type C, HDMI Type A et deux entrées pour télécommande et micro.



Au rayon des features intéressantes, on retrouve une captation pour du ralenti en 180 images par seconde, des mises à jour gratuites, un obturateur au 1/16000 de seconde, la prise de vue en rafale à 12 images par seconde. Ses dimensions sont satisfaisantes : 138 mm par 98 mm par 87 mm, pour un poids de 725 grammes. A noter aussi la possibilité de lui adjoindre une carte SD grâce à deux emplacements SD UHS II.



Disponible mi-mars 2017, le GH5 sera vendu au tarif de 1999 euros (boitier nu) ou de 2599 euros avec un objectif Leica 12-60 mm. Le grip sera vendu aux alentours de 350 euros tandis que le module XLR sera à 400 euros.



Toute l'actualité du CES 2017



Voir aussi : le guide d'achat des meilleurs appareils photo

Modifié le 13/01/2017 à 16h02