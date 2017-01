Aperçu de la Philips Health Watch au CES 2017

Vidéo : La montre connectée de Philips, la Health Watch faisait partie des produits exposés au CES 2017.

Nous revenons en image sur la Philips Health Watch aperçue au CES 2017, reconnue comme dispositif médical. Développée en ayant pour objectif de contribuer à sauver des vies, la Philips Health Watch est une montre qui n'a certes pas le galbe ni le charme des montres connectées ou bracelets de running, mais qui est d'une grande utilité.



Elle a été pensée et imaginée en suivant l'idée de recommandations médicales, issues du milieu hospitalier, et embarque des algorithmes pour surveiller le plus efficacement possible les battements de coeur, la respiration et même la force du flux sanguin. Le tout en ayant la capacité de transmettre les données à un médecin ce qui donne la possibilité de prévenir et d'agir aussi vite que possible lors du signalement d'un malaise ou d'une crise cardiaque, par exemple.



La surveillance continue de la Health Watch concerne également les repas : elle peut vous indiquer en un temps record le nombre de calories que vous ingérez. Et pour peu qu'elle soit connectée à l'application Philips HealthSuite, elle apportera davantage d'informations. Elle permet ainsi accès à un recueil de données concernant le sommeil, comme la détection des cas d'apnée ainsi que la durée de cette dernière.



