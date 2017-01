Aperçu de la BMW Serie 7 Samsung connectée, lors du CES 2017

Vidéo : Lors du CES 2017 qui s'est déroulé au début du mois à Las Vegas, nous avons pu admirer la BMW Serie 7 Samsung. Découvrez-la en images.

Nous ne nous attendions pas à croiser le vaisseau amiral de BMW au CES 2017, mais ce fut pourtant une réalité : la BMW Serie 7, modèle emblématique de la marque, se retrouve connectée grâce à Samsung, plus précisément si vous disposez d'un Galaxy S7 Edge ou d'un Gear S3.



La BMW Serie 7 Samsung ultra connectée embarque tout une flopée de features étonnantes, telles que les commandes sans contact (par exemple, régler le volume de l'autoradio en bougeant une seule main face à la console centrale), la conduite autonome, l'Open Mobility Cloud et bien d'autres.



Cette BMW Serie 7 pourra également recevoir toute sorte d'appareils mobiles comme autant de points d'accès vers le OMC, Open Mobility Cloud permettant d'accéder à des services connectés pour faciliter la vie de l'automobiliste. On y retrouve aussi le AGC, ou Augmented Gesture Control basée sur la technologie de reconnaissance gestuelle.



Modifié le 13/01/2017 à 15h20