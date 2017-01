Vidéo : Aperçu de l'écran HD LG 32UD99 lors du CES 2017.

Nous revenons du CES 2017 avec des images du premier moniteur HDR de LG : le LG 32UD99 32", premier de son genre en compatibilité HDR10.



Doté d'une dalle IPS de 32" en 3840 par 2160 pixels Ultra HD, le LG 32UD99 est un moniteur qui peut se targuer d'offrir un champ de vision à 178° ainsi qu'un temps de réponse égal à 5 ms. Il dispose d'un pied réglable en hauteur de 11 cm ainsi que d'un axe d'inclinaison. On peut aussi le passer en mode portrait. LG le garantit sans scintillement grâce à la technologie FlickerFree.



Le 32UD99 a un IPS qui lui permet d'afficher plus de 95% de luminosité sur le DCI-P3, ce qui en fait un outil idéal pour les créateurs de média sensible à la feature True Color Pro. On pense aussi aux consoles nouvelles générations et leurs capacités d'affichage toujours plus puissantes : le LG 32UD99 arrivera à satisfaire les gamers les plus exigeants.



Pour ce qui est de la connectique, on retrouve deux entrées HDMI 2.0A, un DisplayPort 1.2, une sortie casque, deux ports USB 3.0 et un port USB Type C.



Modifié le 13/01/2017 à 15h39