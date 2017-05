Vidéo : Amazon et Apple trouvent un accord

Apple et Amazon mettent de côté leurs différents pendant un temps, afin de faciliter la vie de leurs clients.



Apple devrait annoncer un support pour les services premium de streaming Amazon, sur l'Apple TV pendant la keynote WWDC le 5 Juin 2017.



Ceci permettrait de créer une cohabitation plus amicale entre le fabricant de l'iPhone et Amazon. En plus de Amazon Prime Video débarquant sur Apple TV, Amazon pourrait bien renvoyer l'ascenseur à Apple en remettant à la vente l'Apple TV sur son site web.

Modifié le 15/05/2017 à 13h09