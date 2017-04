Vidéo : A quoi ressemblera l'iPhone 8 ?

Dans cinq mois, l'iPhone 8 sortira. Les fans d'Apple sont déjà au travail sur les théories concernant les différences entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8.



Des designs de l'iPhone 8 ont d'ores et déjà été révélés sur le net, et ils montrent qu'il a exactement la même taille qu'un iPhone 7. Ils montrent également que le bouton Home de l'iPhone 8 sera situé sous la dalle en verre, et qu'il servira à déverrouiller l'appareil.



L'IPhone 8 disposera également d'un appareil photo dual-lens vertical, destiné à la réalité augmentée et aux effets 3D.

Modifié le 19/04/2017 à 13h27