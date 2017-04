Vidéo : 22 Avril 2017 : la Marche pour la Science

Des milliers de scientifiques sont appelés à marcher dans les rues de plus de 400 villes de part le monde, le 22 Avril 2017, pour la journée de la Science.



Des rassemblements et des manifestations sont prévus à Washington pour protester contre le rejet actuel aux Etats-Unis de la Science et de son rôle vital pour le monde.



Selon le sociologue Kelly Moore, le rejet de la Science est une partie du message de Donald Trump, indiquant que la Science ne devrait pas être prise en compte lors des décisions liées à la démocratie.

