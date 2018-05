Super Week-end eBay : les AirPods d’Apple à 133 euros au lieu de 162 euros

Attention, quantités limitées

La liberté avant tout

Modifié le 25/05/2018 à 11h45

Si l'on connaît surtout eBay pour son fameux système d'enchères, on oublie souvent que le site propose aussi de nombreux produits en vente directe, à la manière d'Amazon et consort. Le site dispose en effet d'une ribambelle de vendeurs de confiance, qui lui permettent de proposer de nombreux produits à des tarifs intéressants. C'est le cas de ces AirPods d'Apple, qui tombent à 133 euros le temps du week-end.L'occasion de réaliser 18% d'économie sur ces écouteurs intra-auriculaires bluetooth. Au cas où vous en doutiez, il s'agit bien d'un produit neuf qui bénéficie de la garantie client d'eBay. Pour ne rien gâcher, les frais de ports sont offerts, et la livraison est estimée entre le premier et le 5 juin prochain. Attention toutefois, il s'agit d'une offre en quantité limitée. Ne perdez donc pas trop de temps à vous décider.Lancés fin décembre 2016, les AirPods constituent la dernière avancée d'Apple en matière d'écouteurs. Pensés pour fonctionner de pair avec les derniers iPhone qui ont vu leur prise jack disparaitre, ces écouteurs intra-auriculaires fonctionnent uniquement en Bluetooth. Ils disposent bien évidemment d'un micro intégré afin de permettre aux utilisateurs de répondre à un appel, ou d'utiliser les fonctionnalités de Siri.Grâce à leur puce W1, et aux différents capteurs embarqués (accéléromètre, optiques), les AirPods réagissent intelligemment à l'utilisation que vous en faites pour offrir un confort de tous les instants. De plus, la puce ne consomme que très peu d'énergie, ce qui permet d'obtenir une autonomie de 5 heures. Ces écouteurs sont en outre vendus avec leur boite de chargement qui permet de récupérer 3 heures d'autonomie supplémentaires pour 15 petites minutes de charge.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.