L'abonnement à des chaînes payantes bientôt possible depuis l'Apple TV

Un concurrent d'Amazon Prime Video ?

Modifié le 11/05/2018 à 09h13

C'était à prévoir : l'application TV a pris une place prédominante sur tvOS, le système d'exploitation de l'Apple TV. Dans le courant de l'année prochaine, il devrait être possible de souscrire à des services de streaming payant directement depuis cette app.Cette fonctionnalité devrait être disponible l'année prochaine. Pour les utilisateurs, elle contribuera à éviter les bascules incessantes entre l'application TV et les applications tierces. Pour Apple, elle servira à faire de cette application le centre névralgique de l'univers de l'Apple TV et de laisser la possibilité aux utilisateurs de visionner des contenus de chaînes tierces depuis TV.Ce modèle économique n'est pas sans rappeler celui d'Amazon Prime Video qui offre, aux États-Unis et bientôt en France, des options de souscriptions à des services tiers.A l'instar de ce dernier, Apple pourra à terme distribuer ses propres contenus exclusifs, comme ses films et séries, mais également des contenus tiers via un abonnement.