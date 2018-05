Un MacBook Air à moins de 900 euros commercialisé fin 2018 ?

Une mise à jour prometteuse et abordable

Du retard dû à des difficultés de production

Modifié le 02/05/2018 à 10h12

Il faut dire que l'ancien modèle, à l'époque très novateur, souffre aujourd'hui de défauts impardonnables pour son prix (plus de 1 000 euros).On peut parler de l'absence de l'écran Retina ou du clavier papillon comme les autres modèles de la gamme, mais également de l'USB-C, bien que certains utilisateurs trouveront l'absence de ces deux derniers points plutôt bienvenue.Cette mise à jour, initialement attendue pour le second trimestre de cette année, aura sans doute du retard. Les dernières rumeurs évoquent une présentation lors de l'Apple(WWDC) 2018, le 4 juin prochain, et une sortie dans les mois qui suivront, probablement au dernier trimestre 2018.Le principal sujet des rumeurs du futur ordinateur portable de Cupertino est son tarif. Evoqué à moins de 1 000 euros, certains analystes tels que Ming-Chi Kuo parlent d'unà moins de 900 dollars, voire même moins de 800 dollars pour attirer une niche d'acheteurs et entrer en compétition directe avec le, l'ordinateur portable de Google, nettement plus abordable.Les retards évoqués viennentd'un souci de production dans la chaine du MacBook Air.Si vous êtes sur le point de vous porter acquéreur d'un MacBook Air , il est naturellement conseillé de patienter quelques mois supplémentaires, le temps de la sortie du nouveau modèle, pour bénéficier de fonctionnalités plus évoluées pour un prix plus accessible.