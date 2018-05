App Store : le nombre d’apps recule en 2017 (mais pas pour le Play Store)

L'App Store maigrit, Google Play grossit

Apple plus sélectif qu'Android ?

Modifié le 30/04/2018 à 16h54

C'est l'effet du grand ménage opéré par Apple dans son magasin d'applications, mais aussi du ralentissement du rythme d'apparition des nouveautés.Est-ce un signe de maturité, une simple panne de croissance ou le début du déclin ? En 2017, le nombre d'applications disponibles sur l'a reculé pour la première fois dans l'histoire du marché d'applications d'iOS. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le cabinet d'étude Appfigures . Alors que l'App Store avait attaqué l'année 2017 avec 2,2 millions d'applications en magasin, il l'a terminée un peu plus léger, avec 100 000 applications en moins, soit une baisse d'environ 5 %.À titre de comparaison,, le marché d'applications d'Android, a fortement grossi (+30 %) sur la même période, passant de 2,8 à 3,6 millions d'applications recensées. L'écart en nombre de nouveautés apparues l'an dernier est aussi spectaculaire : 755 000 sur l'App Store (-29 % par rapport à 2016) contre 1,6 million sur Google Play (+17 % sur la même période). Mais le contraste s'explique par le fait qu'Android a accueilli de nombreux portages d'applications ayant fait leur preuve sur iOS.Faut-il s'inquiéter de la décroissance de l'App Store ? C'est, en fait, la conséquence du grand ménage entrepris par Apple. Fin 2016, la firme de Cupertino a décidé deavec ses modèles d'iPhone les plus récents, et celles non conformes avec ses directives actuelles. Les applications non conçues sur une architecture 64-bits ont ainsi été automatiquement retirées.Apple a ensuite éliminé toutes les apps scannant les virus, les clones d'applications existantes, et celles dont la qualité a été jugée indigne de l'App Store. Voilà qui faisait pas mal de monde à envoyer au cimetière. À cela, ajoutons qu'en 2017, les développeurs ont proposé moins de nouvelles applications dédiées au nouvel iOS.