WWDC 2018 : les principales annonces attendues du 4 au 8 Juin 2018

Pas de révolution attendue pour iOS 12

Quelles annonces pour le WWDC 2018 ?

Un nouvel iPhone X Lite (sans reconnaissance faciale)



Un iPhone X plus avec un écran plus grand



Un redesign du Mac Pro



Un nouvel écran 8K pour accompagner la sortie du nouveau Mac Pro



Un nouvel Ipad pro doté des fonctionnalités du iPhone X

Modifié le 14/03/2018 à 14h06

Les principales annonces devraient être l'arrivée det, mais il ne faut pas s'attendre à de gros bouleversements concernant la mise à jour d'iOS qui devrait se concentrer sur la stabilité et la sécurité de cette version, afin de ne pas subir les déboires d'iOS 11 en 2016.On pourrait en revanche attendre des fonctionnalités supplémentaires sur WatchOS, notamment avec une application d'analyse du sommeil. En effet, le rachat par Apple de la startup Beddit mi-2017 devrait permettre de doter l'Apple Watch de nouvelles options dans ce domaine.L'an dernier, lors du WWDC 2017 , Apple avait profité de l'événement pour annoncer plusieurs nouveautés hardware, notamment le Homepod, un nouveau iMac Pro et une nouvelle taille d'Ipad 10,5 pouces. On espère ainsi avoir un avant-goût de la keynote de Septembre dès le mois de Juin, et peut-être découvrir la nouvelle version du Macbook dont nous avons eu écho il y a quelques jours.Cette année, on espère donc voir :Et vous, qu'attendez-vous du prochain WWDC 2018 ?