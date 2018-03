Apple : les AirPods 2 lancés en 2019 voire dès 2018 ?

AirPods 2 : commande vocale et nouveau processeur ?

Des écouteurs enfin étanches ?

Modifié le 23/02/2018 à 09h41

Apple, selon l'agence Bloomberg, serait en train de finaliser la deuxième version des AirPods, qui apporterait quelques nouveautés plus ou moins attendues. Aucune date de lancement n'a fuité, mais Bloomberg s'attend à ce que ce soit fait dans le courant de l'année 2019.Si personne ne sait quand les AirPods 2 seront lancés, il apparaîtrait comme logique que ces écouteurs sans fil soient présentés en même temps que le nouveau smartphone d'Apple, lors de la keynote traditionnelle de la firme à la pomme, qui se tient généralement en septembre. Mais le lancement étant prévu en 2019, selon les informations de Mark Gurman de chez Bloomberg, rien n'est moins sûr. Néanmoins, Ming-Chi Kuo, analyste chez KGI Securities spécialisé Apple, s'attend à une nouvelle version des AirPods pour 2018.En attendant, selon Bloomberg , Apple aurait surtout l'intention d'améliorer ses AirPods en leur offrant une nouveauté : la commande vocale. Alors qu'avec les AirPods premiers du nom, il faut toucher un des écouteurs pour activer la commande vocale, cela ne serait pas nécessaire avec les AirPods 2. Les écouteurs seraient toujours actifs et il suffirait de prononcer la phrase-clé « Hey Siri » pour lancer l'assistant personnel d'Apple.Pour ce faire, Apple pourrait notamment utiliser un nouveau processeur, le W3, même si ce n'est qu'une rumeur restant à confirmer. A minima, on peut s'attendre à ce qu'Apple intègre aux AirPods 2 son processeur W2 lancé avec l'Apple Watch 3 (les AirPods 1 disposent du processeur W1).Autre nouveauté, attendue celle-ci, les AirPods 2 pourraient être étanches. Pas d'étanchéité majeure (si vos écouteurs tombent dans l'eau, ils risqueront de ne pas survivre) mais une étanchéité capable de les rendre résistants aux éclaboussures et à la pluie.Les AirPods 2 devraient une nouvelle fois rapporter gros à Apple : selon une étude du cabinet NPD Group, en 2017, les AirPods ont représenté à eux seuls 85 % du chiffre d'affaires du marché des écouteurs sans fil aux Etats-Unis.