IOS 12 : Apple change sa manière de développer ses logiciels

Deux ans pour développer les fonctionnalités... soit le double du temps

Quelles nouveautés pour les prochains OS d'Apple ?

Modifié le 13/02/2018 à 09h00

IOS 11, dernier OS mobile d'Apple en date, en a fait les frais. Selon les informations de Bloomberg, Apple aurait décidé de changer sa manière de travailler... à commencer par iOS 12.Selon les informations publiées par Bloomberg le 12 février 2018 , la nouvelle politique d'Apple concernant le développement des logiciels et des fonctionnalités, est l'oeuvre de Craig Federighi, développeur en chef de la marque à la pomme. Il l'aurait présentée à ses équipes en janvier 2018 et elle s'appliquerait déjà pour le développement d'iOS 12 attendu à l'automne 2018... ainsi que de MacOS 10.14.Le changement est radical : au lieu de n'avoir qu'une année pour développer les fonctionnalités afin de les rendre disponibles lors de la sortie de l'OS, les développeurs pourront en repousser certaines d'une année, ce qui leur laisse de fait deux ans pour les terminer. Apple opte donc pour une politique beaucoup plus proche de celle de ses concurrents qui repoussent régulièrement des nouveautés qui ne seraient pas prêtes à temps.S'il faut attendre la présentation officielle d'iOS 12 pour savoir exactement quelles nouveautés la firme de Cupertino réserve à ses fans, Bloomberg a obtenu quelques indices. Les Animojis, lancés avec l'iPhone X et son scanner facial, devraient être améliorés et même portés sur iPad ; la prochaine version de la tablette d'Apple devrait en effet intégrer un scanner facial Face ID.Mais l'un des changements majeurs sera la possibilité, pour les applications, de fonctionner sur tous les supports Apple : les iPhones, les iPads et même les MACs. De quoi permettre à Apple de proposer un environnement de travail transversal, un peu comme celui qu'avait tenté de proposer Microsoft lors de son incursion dans le monde des smartphones, incursion qui s'est soldée par un échec.