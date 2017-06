Apple : peu à peu, l'authentification forte arrive

L'authentification forte est peut-être déjà disponible sur votre appareil

Authentification à deux facteurs : un mail d'Apple sème la confusion

Modifié le 13/06/2017 à 14h20

L'authentification à deux facteurs, de quoi s'agit-il ? Si vous avez OS X El Capitan (ou plus une version plus récente) sur votre Mac, ou bien iOS 9 sur votre iPhone, Apple vous a certainement sollicité, au moins une fois, pour que vous mettiez en place cette protection renforcée. Son principe est simple : dès qu'Apple constate une tentative de connexion avec vos codes depuis un nouvel appareil, vous êtes immédiatement alerté sur l'ensemble de vos autres appareils. Ainsi, vous pouvez savoir si un tiers essaie d'avoir accès à votre compte iCloud, par exemple. Ou bien, si c'est vous-même qui vous connectez depuis un nouvel appareil, il n'y a pas de souci à vous faire, d'autant plus que cette authentification ne sera actionnée qu'une seule fois.Ce type de sécurité n'est pas totalement nouveau chez Apple. En 2013, la firme avait déjà proposé l'envoi par SMS de codes à usage unique à chaque connexion aux comptes Apple ID et iCloud. L'authentification à deux facteurs est venue compléter ce système en 2015, mais n'a jamais été obligatoire.Un mail récemment envoyé aux clients participant à ces deux procédés d'authentification annonce que s'ils ont iOS 11 ou macOS High Sierra, leur compte Apple ID intègrera obligatoirement l'authentification à deux facteurs avant la fin de l'été 2017. Mais ce message ne précise pas qui sera concerné ; un doute levé par la société de sécurité informatique Sophos, qui clarifie sur son blog que seuls les clients déjà participant à l'un des procédés d'authentification forte seront concernés. Les autres en seront dispensés... du moins pour le moment !