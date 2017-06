WWDC 2017 : les principales annonces d’Apple

HomePod : Apple s'attaque à Google Home et Amazon Echo

De nouveaux iMac, iPad et MacBook

Des améliorations pour les OS d'Apple

06/06/2017

Deep learning, nouveau MacBooks, nouveaux OS fixe et mobile... Apple n'a pas raté son rendez-vous. Mais aucune information, lors de la première journée de conférences, sur le futur iPhone.Les rumeurs allaient bon train et Apple n'a pas déçu ses fans : le groupe se lance dans la conquête du marché naissant des assistants personnels domestiques avec HomePod, une enceinte pour la maison augmentée de Siri, l'assistant personnel déjà présent sur les iPhone. Il permet de contrôler des objets connectés et est annoncé pour 2017, sans date précise, au prix de 349 dollars.Siri, en outre, voit ses capacités augmentées par le deep learning, le nouveau terrain de jeu d'Apple. Analyse contextuelle et capacité de traduction instantanées seront implémentées dans l'assistant personnel de la firme de Cupertino, qui s'offre également le luxe de deux nouvelles voix : une voix d'homme et une voix de femme. Elle ont été créées pour être plus réalistes, avec des inflexions dans le ton et la capacité de prononcer de manière plus fluide des longues phrases.Sans surprise, le groupe de Cupertino a décidé de redonner un coup de jeune à sa gamme d'ordinateurs. Les iMac, délaissés pendant quelques années, s'offrent de nouveaux modèles. Plus puissants, ils permettront de relancer la marque. Le nouvel iMac Pro, en outre, sera ultra-puissant, avec un prix qui augmente en conséquence : près de 5.000 dollars pour sa version la plus performante.Apple a également annoncé une nouvelle taille pour l'iPad : 10,5 pouces. Meilleur écran, meilleure caméra, processeur plus puissant et stockage allant de 64 Go à 512 Go. Le prix ? Entre 649 et 949 dollars.Les MacBook, les ordinateurs portables d'Apple dont le succès a été au rendez-vous ces dernières années, ont été légèrement améliorés par la firme. Les MacBook Pro 15 et 17 pouces, notamment, embarqueront désormais un processeur Intel de 7ème génération avec architecture Kaby Lake. Le MacBook Air, en revanche, ne voit que la cadence minimale de son processeur être augmentée à 1,8 Ghz contre 1,6 Ghz auparavant.Les OS maison d'Apple, MacOS, iOS et WatchOS, ont également fait l'objet de leur lot d'annonces.IOS 11 a été annoncé avec diverses nouveautés, dont un centre de contrôle et la fin du support des applications 32 bits. Apple Pay, en outre, pourra envoyer de l'argent à vos amis (et vous pourrez en recevoir), tandis qu'une fonctionnalité permettra de couper automatiquement les notifications lorsqu'on roule, afin d'éviter la tentation de répondre en conduisant.MacOS Sierra, la dernière version de l'OS fixe d'Apple, s'offre une mise à jour appelée MacOS High Sierra : le navigateur Safari sera 80 % plus rapide, l'application Photos a été réorganisée et, surtout, la Réalité Virtuelle est dans les cartons, Apple travaillant avec Steam, Unity et Unreal pour l'apporter sur les Mac.Pour finir, WatchOS, l'os d'Apple pour sa montre connectée, améliore l'intégration de Siri et quelques fonctionnalités, comme le suivi pour le sport et l'accès aux application les plus utilisées.