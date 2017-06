Apple : lunettes connectées et Siri pour la WWDC 2017 ?

iOS 11 et des lunettes connectées Apple ?

Un "Google Home"-killer pour Apple ?

Modifié le 05/06/2017 à 09h34

La conférence est disponible en streaming live sur Internet sur le site officiel d'Apple . Elle se déroulera entre le 5 et le 9 juin 2017.Les développeurs vont avant tout attendre la présentation du prochain OS mobile de la marque à la pomme que le groupe pourrait installer sur son futur smartphone haut-de-gamme, l'iPhone 8. Si à la WWDC 2017 il ne dervait pas être question de parler de l'iPhone 8, Bloomberg estime que iOS 11 devrait bien être au rendez-vous. Avec un changement majeur : la fin de la prise en charge des applications 32 bits.Selon des salariés de Foxconn, le principal sous-traitant chinois d'Apple qui auraient fait fuiter quelques informations sur Reddit , Apple aurait bien dans ses cartons des lunettes connectées. Un pari risqué, puisque Google avait abandonné les Google Glass, mais qui revient sur le devant de la scène avec les Spectacles de Snap. Toutefois, il semblerait que le projet a été retardé vers fin 2018 voire 2019 et a de fortes chances d'être annulé par le groupe.L'autre projet, qui a bien plus de chances d'être présenté à la WWDC 2017, est le haut-parleur pour Siri, l'assistant personnel d'Apple. Le groupe de Cupertino aurait en effet l'intention d'entrer dans le segment des assistants personnels pour la maison en créant son propre "Google Home" ou "Amazon Echo".Les salariés de Foxconn estiment que le projet pourrait être retardé pour fin 2017, mais n'annoncent pas de potentielle suppression. Apple serait en train de travailler essentiellement sur l'iPhone 8, dont la conception et la fabrication poseraient quelques problèmes.