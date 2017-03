Apple : un iPad à un peu plus de 400 euros ?

L'iPad Air n'est plus : dites bonjour à l'iPad

Apple baisse le prix et rend l'iPad abordable

Modifié le 22/03/2017 à 10h53

La grande nouveauté pour Apple est une forte baisse du prix de cette nouvelle tablette qui, en terme de caractéristiques, reste très similaire à celle qu'elle remplace.Alors qu'Apple a tendance à donner des noms issus de suites numériques à ses produits, le nouvel iPad joue la sobriété. Il remplace l'iPad Air 2 mais ne s'appelle pas iPad Air 3 : il s'appelle tout simplement iPad. Ainsi, Apple commercialise désormais l'iPad et l'iPad Pro et c'est tout. De quoi simplifier un peu les choses.La taille de la nouvelle tablette d'Apple n'a pas changé : elle reste de 9,7 pouces avec une définition de 2 048 x 1 536. Idem pour les appareils photos : 1,2 Mpx à l'avant et 8 Mpx à l'arrière. Pas de nouvelle batterie mais un nouveau processeur, le A9. Et une petite amélioration du stockage de base qui passe de 16 à 32 Go. L'iPad est donc un iPad Air 2 légèrement amélioré.Là où Apple frappe fort c'est au niveau du prix de vente de ce nouvel iPad. Le prix baisse aux États-Unis de 170 dollars le faisant tomber à 329 dollars. En France il devrait afficher un prix toutefois bien supérieur au simple change de monnaie : 409 euros (contre un peu plus de 300 si Apple avait opté pour la simple conversion monétaire).Il s'agit toutefois du prix de l'iPad simple. Pour la version 4G il faut rajouter la coquette somme de 160 euros puisqu'elle est vendue à un prix de départ de 569 euros.