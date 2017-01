Pratiques anticoncurrentielles : Apple attaque Qualcomm

Apple réclame 1 milliard de dollars à Qualcomm

Un conflit lié à l'enquête sur Qualcomm des autorités sud-coréennes

Modifié le 23/01/2017 à 13h23

Le coup est dur pour Qualcomm qui a présenté au CES de Las Vegas, en janvier 2017, son dernier processeur, le snapdragon 835. Apple et Samsung représentent 40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise : il s'agit donc d'un client stratégique.La plainte de la FTC concernait des ristournes que Qualcomm aurait données à ses fournisseurs, dont Apple, sous la forme de droits d'utilisation de certains brevets. La FTC ne critiquait pas les ristournes en elles-mêmes, mais les conditions contractuelles que Qualcomm imposait à ses clients pour en bénéficier et qui, selon la FTC, représentaient une distorsion de la concurrence.Apple, dans la plainte déposée contre Qualcom au tribunal de San Diego, en Californie, vendredi 20 janvier 2017, attaque justement le géant, car ce dernier... ne lui aurait pas fait la ristourne promise. La somme contestée par Apple atteindrait le milliard de dollars. Naturellement, Qualcomm réfute les accusations et, notamment, les explications qu'Apple a fournies pour justifier la décision de Qualcomm de ne pas lui faire cette baisse de prix.Selon Apple, la décision de Qualcomm de ne pas réduire ses prix de près d'un milliard de dollars est une rétorsion à la suite de la coopération d'Apple en Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes ont condamné Qualcomm à 800 millions d'euros d'amende pour pratiques anticoncurrentielles et auraient utilisé, dans leur enquête, des informations fournies par Apple. Qualcomm n'aurait pas apprécié.Mais là où ça pourrait se compliquer, pour Qualcomm, est qu'Apple déclare, dans sa plainte, que le constructeur de processeurs «». Les tactiques d'exclusion sont une partie de ce que reproche la FTC à Qualcomm. Les deux plaintes, celle d'Apple et celle de la FTC, pourraient donc s'entremêler.