Gare aux émojis cachés dans votre iPhone 

Comment les émojis peuvent-ils bloquer votre iPhone ?

Heureusement, aucune perte de données sur votre smartphone

Modifié le 22/01/2017 à 11h33

Une simple suite de trois émojis et adieu votre bel iPhone tout neuf ! Un drapeau blanc, le chiffre 0 et un arc-en-ciel. Concrètement, c'est un bug : l'OS d'Apple ne parvient pas à interpréter l'ensemble du message, causant un crash du système dans son intégralité.Le système ne semblerait pas vouloir assembler la suite des trois symboles émojis : au lieu de s'afficher sur votre écran, comme ça devrait arriver en temps normal, le message tourne, charge en boucle et l'iPhone plante.Et cela marche sur n'importe quel iPhone, dès lors que celui-ci dispose d'iOS 10 ou d'une de ses mises à jour suivantes. Malheureusement, il est impossible pour vous de savoir que ce message vous a été envoyé avant de l'ouvrir : le bug ne peut par conséquent pas être évité.Un nouveau bug donc, qui n'est pas des plus plaisants et qui rappelle d'autres bugs similaires, comme celui de la vidéo qui fait planter le téléphone, que des petits malins s'amusaient à envoyer à leurs contacts pour le simple plaisir de faire planter leur téléphone.Heureusement, ce n'est pas irréversible : votre iPhone se remet en route automatiquement au bout de quelques minutes. Le bug n'étant que superficiel, par ailleurs, aucune perte de données n'est à déplorer. Juste beaucoup de frustration...