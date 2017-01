Apple : un MacBook avec 32 Go de RAM ?

32 Go de RAM et des processeurs Kaby Lake pour les MacBooks pro ?

Deux nouveaux MacBooks Pro de 12 et 13 pouces ?

Modifié le 17/01/2017 à 12h11

Le site AppleInsider a pu obtenir une note confidentielle destinée aux investisseurs et établie par Ming-Chi Kuo, le spécialiste mondial d'Apple auprès du cabinet d'analyse KGI Securities. Ce dernier prévoit la sortie de MacBook plus puissants destinés aux professionnels.Selon Ming-Chi Kuo, Apple devrait améliorer sa gamme à destination des professionnels dont les besoins dépassent la puissance actuelle des MacBook. L'analyste prévoit notamment un MacBook de 15 pouces présentant 32 Go de RAM durant le quatrième trimestre 2017. Selon Kuo, la RAM installée dans ces nouveaux ordinateurs devrait être du type de celle destinée aux ordinateurs fixes (DDR), à cause des limites dans le design de la RAM pour portables (LPDDR) actuellement installée.32 Go de RAM, cela multiplierait par deux la quantité de mémoire vive maximum disponible actuellement pour les portables d'Apple. De plus, Kuo estime fort probable une adoption massive de l' architecture Kaby Lake d'Intel pour les processeurs de ces nouveaux ordinateurs.Toutefois, si Apple veut créer des ordinateurs avec 32 Go de RAM, le groupe de Cupertino devra résoudre le problème de la batterie : les RAM LPDDR sont moins gourmandes que les DDR ; installer des RAM DDR dans les portables pourrait en réduire l'autonomie. A moins qu'Apple n'opte pour les dernières RAM LPDDR4, dont la sortie est prévue pour 2017.Ming-Chi Kuo prévoit également la sortie d'une nouvelle génération de MacBook Pro 13 pouces, ainsi que d'une nouvelle génération du MacBook Air 12 pouces qui pourrait, en option, avoir 16 Go de RAM contre les 8 Go actuellement disponibles.