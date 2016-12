Apple : nouveaux iMac en vue ?

Apple n'a pas abandonné les postes fixes

De nouveaux iMac bientôt annoncés ?

Modifié le 21/12/2016 à 10h41

Seul souci : cela fait plus d'un an que le groupe n'a pas dévoilé de nouveaux ordinateurs de bureau depuis les iMac fin 2015. Bien que les ordinateurs fixes aient moins la côte, les amateurs de la firme commencent à s'impatienter. TechCrunch a une bonne nouvelle pour eux.Si Apple se concentre surtout sur le développement de ses iPhone, qui représentent la plus grosse partie de son chiffre d'affaires et de ses revenus, et sur les ordinateurs portables, plus à mêmes de répondre aux besoins de mobilité de la société actuelle, il semblerait que le groupe de Cupertino n'ait pas abandonné les ordinateurs de bureau.Le site américain TechCrunch a pu prendre connaissance d'un message laissé par Tim Cook en personne sur un forum interne d'Apple. Il se veut rassurant auprès de ses équipes qui commençaient à se demander si Apple n'avait pas abandonné les ordinateurs fixes. Ce n'est absolument pas le cas : Apple a bien dans ses cartons de nouveaux projets pour les ordinateurs de bureau qui ont fait le succès du groupe avant la révolution de l'iPhone.Si le message de Tim Cook veut rassurer les employés, les investisseurs et les potentiels acheteurs ; il n'est pas question de dévoiler sur le forum le calendrier des projets pour les nouveaux ordinateurs de bureau d'Apple. Personne ne sait, de fait, s'il s'agit effectivement de projets en cours de développement, ou non.D'ailleurs, il déclare dans le message qu'a obtenu TechCrunch, que les nouveaux ordinateurs de bureau auront de nouvelles tailles d'écrans et des caractéristiques améliorées (notamment au niveau de la mémoire vive et des capacités de stockage). Pour connaître le fin mot de l'histoire, et découvrir peut-être les nouveaux Mac, il va falloir encore attendre. Rendez-vous, peut-être, à la prochaine keynote ?