AirPods : 69 dollars pour un nouvel écouteur chez Apple

Combien coûte un écouteur seul en cas de perte ?

Toutes les réparations facturées à près de 60 euros

Modifié le 19/12/2016 à 11h06

Ils coûtent 179 euros en France et la livraison, pour une commande sur Internet, prend pratiquement un mois car le nombre d'écouteurs est limité et les fans d'Apple se sont rués sur les précommandes. Mais les plus chanceux, les premiers ayant commandé sur le site officiel de la firme de Cupertino, pourraient les recevoir avant Noël.La principale innovation dans les AirPods est qu'il s'agit d'écouteurs sans fil, innovation qui a causé le retard dans la mise en vente, la rumeur prêtant à Apple un problème de synchronisation entre les deux écouteurs. Sans fil, ça signifie bien évidemment design et praticité... mais ça signifie aussi qu'il y a un risque majeur de les perdre.Les situations dans lesquelles un écouteur peut tomber sont légions. Dans ce cas, que faire ? Faut-il racheter un pack complet écouteurs + station de recharge, le tout vendu 179 euros ? Apple répond non : la firme a prévu le coup et compte bien permettre aux clients de n'acheter qu'une partie du pack. L'écouteur seul est vendu, aux États-Unis, 69 dollars. Un prix logique : les écouteurs ne coûtent « que » 159 dollars outre-Atlantique.Le site français d'Apple ne donne pas encore le prix de l'achat des différents éléments qui constituent les AirPods mais le site américain nous en donne une idée. Si l'écouteur seul est vendu 69 dollars, la station de recharge coûte le même prix en cas d'achat neuf.Apple dévoile toutefois le prix des réparations pour la France : 55 euros pour le remplacement de la batterie des écouteurs hors garantie, 67,10 euros si la réparation n'est pas effectuée en Apple Store.