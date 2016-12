Les AirPods en Apple Store dès le 19 décembre ? (màj)

Les Airpods en vente, la livraison se fera en 2017

Pourquoi les AirPods ont-ils été retardés ?

Modifié le 16/12/2016 à 11h45

C'est une surprise que personne n'attendait avant la fin de l'année 2016 : Apple a décidé de mettre en vente ses AirPods, les écouteurs sans fil présentés lors de la keynote de septembre 2016. Mais ne vous attendez pas à les avoir sous le sapin.Les fans d'Apple qui attendaient les AirPods depuis plusieurs mois (la sortie initialement prévue en octobre 2016 avait été repoussée par le firme de Cupertino) seront contents : l'attente est terminée. Apple a ouvert les réservations pour ses écouteurs sans fil. Mais la quantité est limitée.Vendus au prix de 179 euros, les AirPods d'Apple sont le produit le plus attendu des détenteurs d'iPhone 7 depuis l'iPhone 7 lui-même. Apple en a retardé la mise en vente pour une raison que le groupe n'a pas expliquée et personne ne les attendait plus avant Noël. Finalement, le groupe à la pomme croquée a créé la surprise le 13 décembre 2016 en ouvrant les réservations.Sans surprise, les fans d'Apple se sont rués sur les commandes : la livraison annoncée pour le 20 décembre 2016, soit à temps pour Noël, a été rapidement repoussée au 29 décembre 2016 et affiche désormais, sur le site français d'Apple, un délai de 4 semaines, soit la mi-janvier 2017. La disponibilité des AirPods semble donc être très limitée par rapport à la demande.Si certains clients français semblent avoir réussi à les commander pour une livraison en décembre 2016, désormais il faudra attendre un mois. Mais ce qui compte, c'est que les AirPods soient enfin disponibles.Reste à savoir pourquoi Apple a retardé leur mise en vente. S'agissait-il d'un simple souci de production, comme le soutenaient certains , ou d'un véritable souci technique, en particulier sur la synchronisation des deux écouteurs, thèse avancée par le Wall Street Journal ? Apple ne le dira probablement jamais.