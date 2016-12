Apple met en ligne iOS 10.2, watchOS 3.1.1 et tvOS 10.1

iOS 10.2 : le plein de nouveautés



iOS 10.2 déboule donc sur nos iPhone, iPad et iPod avec des améliorations diverses à commencer par l'inclusion de nouvelle émojis. J'en vois certains grincer des dents, alors que d'autres s'empresseront de les découvrir. Parmi les nouvelles icônes on notera lessuivants : clown, croissant, surfeur, pompier ou même père noël et verre de whisky, on ne sait si les deux vont de paire. Les ronchons se souviendront qu'il fut un temps, pas si lointain, où l'on faisait grand cas des icônes d'un certain MSN Messenger ! Dans la même veine, l'app Messages s'enrichit de nouveaux effets d'écran et notamment la possibilité d' « Envoyer avec Amour »... tout un programme. A essayer également l'effet « Festif ».Les possesseurs d'iPhone 7 et 7 Plus, et seulement eux, bénéficieront de nouveaux fonds d'écran : ceux que l'on peut voir depuis quelque temps déjà dans les publicités d'Apple. Reste à savoir pourquoi la firme à la pomme procède à une limitation aussi arbitraire puisqu'il ne s'agit que d'une image. Les utilisateurs de l'app Musique retrouveront dans iOS 10.2 la notation par étoiles pour les morceaux qu'ils écoutent (il faudra activer cette fonction depuis les réglages système.Des changements du côté de l'appareil photo sont à signaler avec un réglage pour mémoriser... les derniers réglages. Rappelons que le mode Portrait pour l'iPhone 7 Plus était apparu avec iOS 10.1 (voir). D'autres changements sont à signaler notamment dans la gestion des contacts d'urgence et de leur synchronisation avec l'Apple Watch (via l'app Santé) tandis qu'une icône en forme de casque apparaît sur l'écran de l'iPhone lorsque vous écoutez votre musique en Bluetooth mais... sans AirPods donc pour le moment. Nos amis américains profitent pour leur part de la nouvelle app TV qui se propose d'unifier un certain nombre d'apps denotamment, mais pas que, avec l'exception notable de grands services comme Netflix. Les possesseurs d'un compte iTunes américain devraient également profiter de l'app TV. Bien sûr Apple profite de cette mise à jour d'iOS pour revenir sur divers bugs de sécurité.Les possesseurs d'Apple Watch peuvent installer, de très longues minutes durant, watchOS 3.1.1. Une version bien moins ambitieuse qu'iOS 10.2 qui corrige un certain nombre de petits problèmes dont le bug qui provoquait le non affichage des noms des contacts dans les notifications de l'app Messages. Des améliorations à l'affichage des cercles d'Activité et des cours de Bourse sont de la partie ainsi qu'une correction vis-à-vis de l'app Plans. Cette mise à jour concerne tout aussi les Apple Watch et Apple Watch Series 1 & 2 (voir).C'est la dernière mise à jour de la fournée d'd'Apple : tvOS. Le système d'exploitation de l'Apple TV évolue pour proposer une fonction de signature unifiée, le: on se connecte à ses divers services de TV une seule fois avant que la connexion à ceux-ci ne soit gérée par le trousseau iCloud. Hélas cette nouveauté est réservée aux utilisateurs américains, pour le moment, comme la nouvelle app TV qui constituera à terme le hub de contenus dont l'Apple TV à besoin. On y retrouvera ses films, séries en provenance de divers services et aussi, pourquoi pas, les services de télévision de rattrapage si jamais Apple arrive à négocier quelques contrats dans nos contrées. En attendant, on se demandera ce qu'apporte réellement tvOS 10.1 à nous autres utilisateurs français.A noter l'arrivée d'une mise à jour 8.4.2 pour les Apple TV de troisième génération, sans que l'on ne sache les nouveautés qu'elle apporte.