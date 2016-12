MacBook Pro : plantages en série ?

Du simple bug au véritable plantage

Des utilisateurs mécontents

Modifié le 05/12/2016 à 16h40

Certains modèles de MacBook Pro souffriraient de problèmes d'affichage. Et cela entraîne, au mieux, un simple « glitch » (une petite déformation), au pire, un plantage en bonne et due forme de macOS. Les derniers MacBook Pro du géant américain connaissent donc des problèmes qui concernent principalement les modèles 15 pouces équipés d'options.Cependant, les MacBook 13 et 15 pouces «» ne seraient pas non plus épargnés. Selon nos confères de 01Net, les tests effectués sur le modèle 15 pouces à 3199 euros, pose deux problèmes d'affichage. Le premier avec un ancien jeu,, où l'interface était illisible et rendait le titre inutilisable. Quant au second, le bug intervient lors de la fermeture de la dernière mouture de Photoshop . Deux problèmes indépendants qui semblaient isolés à nos yeux, mais qui ne paraissent donc pas uniques.Or, les problèmes s'avèrent, a priori, plus nombreux que cela au vu du mécontentement des utilisateurs. Certains rapportent des crashes de leur machine après un transcodage de vidéo avec Adobe Media Encoder . Mais, tout cela n'est pas simple. Car le problème pourrait également être d'origine logicielle. En effet, à en croire certaines personnes sur le forum du service support d'Apple, certains MacBook Pro 13 pouces, qui n'utilisent pas de puces AMD mais des chipsets Intel, rencontrent des problèmes similaires.Les utilisateurs ont également constaté que desau démarrage des MacBook Pro disparaissaient quand la fonction de chiffrement du disque FileVault 2 était désactivée. D'autres indiquent que la dernière bêta de macOS corrigerait ces problèmes. Apple est en train d'essayer de trouver une solution.Bon à savoir, en cette période de fêtes, le programme de retour des produits Apple est étendu. Les machines achetées entre le 10 novembre et le 25 décembre pourront être retournées pour échange auprès d'Apple jusqu'au 8 janvier prochain.