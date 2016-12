Finalement Apple s’intéresse à la voiture autonome

Apple veut peser sur la future réglementation des voitures autonomes

Apple : pas de voiture mais des logiciels ?

Modifié le 05/12/2016 à 11h00

La vérité n'avait pas pu être mieux dissimulée : Apple a envoyé une lettre à l'agence fédérale de la sécurité routière américaine, la NHTSA, dans laquelle le groupe donne son avis sur certaines lignes directrices.La lettre ne présente pas un possible modèle de voiture autonome, un projet ou autre chose de concret. Par cette lettre, Apple veut surtout donner son avis sur les règles qui sont en train d'être adoptées par les autorités du monde entier : la voiture autonome est une nouveauté et comme toute nouveauté, il faut légiférer. D'autant plus que les voitures autonomes présentent un risque pour la sécurité du simple fait qu'elles rouleront sur les routes du monde entier dans les années à venir.», peut-on lire dans cette lettre envoyée fin novembre 2016 par Steve Kenner, directeur du groupe en charge de l'intégrité des produits chez Apple.Il semblerait toutefois qu'il ne sera pas question, pour Apple, de développer une véritable Apple Car comme certaines rumeurs ont pu le laisser penser par le passé. Apple se concentrerait désormais plus sur les logiciels et la data. «» écrit Kenner dans sa lettre avant de mettre l'accent sur le partage des données, notamment concernant les accidents.Le groupe confirme donc son intérêt pour la partie logicielle de la voiture autonome, un intérêt que leavait évoqué début septembre 2016. Mais le projet Titan reste un mystère, puisque son existence n'a, en réalité, jamais été confirmée officiellement. Difficile de dire, dans ces conditions, quelle en sera la réelle portée.