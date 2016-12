Les AirPods d’Apple bientôt disponibles selon Tim Cook

Les AirPods bientôt disponibles

Les AirPods disponibles avant Noël ?

02/12/2016

Comme toujours, Apple a annoncé ce nouveau produit comme révolutionnaire mais, depuis la keynote de septembre 2016 , impossible de mettre la main dessus. Les Airpods ne sont pas encore commercialisés.L'absence des AirPods dans les Apple Store, alors que la prise jack a été supprimée du dernier iPhone , n'a pas manqué d'être critiquée autant par les fans de la marque à la pomme croquée que par ses détracteurs. Malgré ça, Apple n'a toujours pas précisé de date de sortie et l'attente commence à se faire longue.Tellement longue qu'un client américain a décidé d'écrire une lettre de réclamation au groupe. Loin de critiquer la volonté d'Apple de supprimer le fil des écouteurs, ce client voulait surtout savoir quand il pourrait se procurer les nouveaux écouteurs de la marque vendus, on le rappelle, 179 euros la paire. Il a sans doute été fortement surpris lorsqu'il a reçu une réponse qui venait directement de Tim Cook, PDG d'Apple, qui confirme une commercialisation à court terme.Tim Cook a déclaré, dans cette réponse, que les AirPods sont en phase de finalisation et que la commercialisation devrait commencer «». Une réponse floue, donc, qui laisse la communauté Apple encore dans le doute. Quand seront réellement commercialisés les AirPods ?Il ne serait pas étonnant que la firme les sorte avant Noël 2016, surtout étant donné le prix élevé de cette nouveauté. Pour les fans d'Apple, surtout ceux ayant l'iPhone 7, ce serait le cadeau de Noël idéal. Mais au vu des critiques auxquelles le groupe a dû faire face sur son choix de supprimer le fil des écouteurs et la prise jack, Apple doit être sûr que ses AirPods sont parfaits et que des problèmes majeurs ne seront pas au rendez-vous.