Apple Music : les étudiants français, chouchoutés par Apple

Petites précisions sur cette offre étudiante

Modifié le 30/11/2016 à 17h49

En attendant la nouvelle interface, Apple Music va à la pêche aux nouveaux abonnés en réduisant son tarif pour les étudiants. Le service de streaming Apple Music leur propose désormais un tarif préférentiel. Plutôt que de s'acquitter de 9,99 euros mensuels, les étudiants peuvent, dès aujourd'hui, bénéficier d'un abonnement à 4,99 euros par mois pour accéder à tout catalogue en streaming. La multinationale américaine propose également de bénéficier de trois mois gratuits afin de se faire une idée de l'offre.Elle sera limitée à quatre années à partir de la première inscription, mais Apple n'impose pas que ces années soient consécutives. Ainsi, s'il le souhaite, un étudiant pourra interrompre son abonnement pendant un an et pourra toujours bénéficier de l'offre l'année suivante. Par ailleurs, une procédure sera mise en place pour vérifier que seuls des étudiants bénéficieront bel et bien de la promotion.Attention, le mois en cours sera facturé à son tarif normal jusqu'au prochain prélèvement.