Un Apple-I de 1976 vendu aux enchères 110.000 dollars

Vendu avec sa notice et sa facture d'origine

Le premier ordinateur avec clavier

Modifié le 22/05/2017 à 17h30

Les prix des Apple les plus anciens s'étaient envolés après la mort de Steve Jobs.Presque déçus, les experts allemands en charge de cette vente aux enchères exceptionnelle. La maison Breker, spécialisée dans les antiquités techniques, avait estimé que cet exemplaire rarissime de l'Apple-I partirait entre 180.000 à 300.000 euros. L'heureux acheteur, un ingénieur allemand domicilié en Rhénanie et collectionneur d'ordinateurs anciens, l'aura décroché en ne déboursant « que » 110.000 euros.L'appareil acheté en 1976 par son ancien propriétaire, un ingénieur californien, a été pieusement préservé. Pendant plus de quarante ans, John J. Dryden l'a gardé en état de marche, bien qu'il ne l'ait pas allumé depuis longtemps. Il le livre avec la facture d'achat et son manuel d'utilisation.A son époque, l'Apple-I n'était pas encore l'ordinateur personnel dédié au grand public. Testé en série dans le garage de Steve Jobs, il s'adressait plutôt aux ingénieurs et se vendait au prix étrange de 666,66 dollars (l'équivalent de 2.000 euros d'aujourd'hui). Il fut le premier modèle d'ordinateur livré avec un clavier et se connectant à un écran. L'informatique était alors un marché confidentiel, de pionniers : les deux Steve, Jobs et Wozniak, n'en commercialisèrent que deux cents exemplaires, dont seulement huit aujourd'hui sont encore en état de marche.Une rareté qui avait porté le marché des enchères à des sommets, tout particulièrement après la mort de Steve Jobs. La nostalgie, pour ne pas dire le culte entourant le fondateur de la marque à la pomme, avait permis à la Maison Breker d'adjuger en 2013 un exemplaire de l'Apple-I à 516.000 euros ! Record battu le 22 octobre 2014 aux Etats-Unis par le musée Henry Ford de Dearbon au Michigan, qui en acheta un 905.000 dollars.