Apple : bientôt une rue Steve Jobs à Paris ?

Une rue Steve Jobs à côté de l'incubateur de start-up parisien

Modifié le 02/12/2016 à 16h40

C'est une proposition du maire du XIIIe arrondissement de Paris, Jérôme Coumet, qui doit donner des noms aux nouvelles voies crées autour de la Halle Freyssinet, après les travaux d'aménagement qui ont transformé les lieux en bureaux.Le choix de l'édile socialiste est on ne peut plus logique : en fait de bureaux, la Halle Freyssinet est destinée à accueillir le plus gros incubateur de start-up français !Seulement voilà : les élus communistes et écologistes, qui gouvernent avec les socialistes à la tête de la mairie du XIIIe, ne l'entendent pas de cette oreille.Pour eux, Steve Jobs, bien moins que l'inventeur du Macintosh et de l'iPhone, mais aussi des interfaces système devenues références que sont Mac OS Classic, Mac OS X, et iOS pour nombre d', est surtout responsable des conditions de travail détestables auxquelles des centaines de milliers de travailleurs chinois sont soumis, pour fabriquer les appareils high-tech d'Apple.Malgré leur opposition, le nom de Steve Jobs devrait pourtant être retenu. Le maire a en effet réussi à faire voter la motion proposant ce nom avec les voix des conseillers municipaux et adjoints socialistes, ainsi que les voix des élus de droite de l'arrondissement.