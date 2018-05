YouTube Music Premium arrive le 22 mai

Tout YouTube, sans pub et en arrière-plan

La France très bientôt

Modifié le 17/05/2018 à 10h58

Lancées la semaine prochaine aux Etats-Unis, ces nouvelles offres payantes arriveront bientôt en France, qui fait partie de la liste des 14 pays prioritaires pour Google.Distancé par Spotify, Apple Music et Pandora dans le streaming musical payant, Google mise désormais sur sa seule marque capable de rattraper le peloton de tête : YouTube, et son incomparable catalogue vidéo. Des milliers d'internautes en font déjà leur principale source d'accès à leurs artistes préférés.Mardi 22 mai, Google inaugure donc aux Etats-Unis YouTube Music. Pour 9,99 dollars par mois, vous pourrez lire ou télécharger, sans pub, sur mobile ou ordinateur, des millions d'albums, des radios, un large catalogue de remix, reprises et live. La lecture sera possible en arrière-plan. Vous pourrez aussi créer vos propres playlists. Une bizarrerie :donnera également accès au catalogue de.... Un service maison concurrent, donc, maintenu pour le moment, sans que l'on comprenne pourquoi...Vient ensuite: pour 11,99 dollars par mois, en plus de tout ce que propose YouTube Music, vous serez débarrassé de la pub sur YouTube. Vous pourrez télécharger les vidéos et les lire sans garder l'appli au premier plan. Vous aurez enfin accès aux contenus labellisés, comme, dont le premier épisode a été vu près de 30 millions de fois en deux semaines.Tous ces changements sonnent le glas de la marque YouTube Red qui disparaît. Les Etats-Unis auront la primeur de ces nouvelles offres dès le mardi 22 mai, mais elles arriveront vite en France. L'Hexagone figure dans une liste de 14 pays où elles seront proposées sous peu. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes sur le site de YouTube Music