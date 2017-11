Apple en lice pour concurrencer Netflix ?

La vidéo à la demande, le nouveau terrain de jeu d'Apple ?

Apple a déjà signé des contrats avec des personnalités de premier plan

Envieux du succès que connaît Netflix, Apple préparerait le lancement de son propre service de vidéo à la demande. Cette supposition a été évoquée par Paolo Pescatore, un analyste de CCS Insight, lors de la soirée annuelle duconsacrée aux prédictions pour l'année à venir. Selon Paolo Pescatore, ce service serait bâti sur le même modèle que Netflix, à savoir une valeur ajoutée sous forme de contenus originaux. «», a-t-il déclaré lors de sa présentation, selon CNBC.Dans sa prédiction, CCS Insight se base sur une petite ligne glissée dans le rapport annuel d'Apple, selon laquelle la société ambitionne de doubler son chiffre d'affaires sur le poste « Services » (services Internet, App Store, Apple Music, AppleCare et Apple Pay) entre 2016 et 2020. Ces revenus ont déjà représenté l'équivalent de 20,3 milliards d'euros en 2017.Preuve qu'Apple prend la bataille des contenus très au sérieux, en juin 2017, la firme a embauché Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, deux anciens responsables de Sony. Leur rôle chez Apple est d'acheter et de faire produire des contenus pour Apple Music.En octobre 2017, Apple a signé avec Amblin Television, la société de Steven Spielberg, et NBCUniversal, pour faire produire une nouvelle saison de la série de science-fiction Amazing Stories, qui a connu un succès considérable au moment de sa diffusion entre 1985 et 1987. Pour la suite de cette série, Apple aurait déboursé 4,5 millions d'euros par épisode. Les actrices Jenifer Aniston et Reese Witherspoon auraient également signé avec Apple.