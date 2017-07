Netflix a franchi le cap des 100 millions d’abonnés

Plus de 50 % des abonnés en dehors des Etats-Unis

Croissance de l'offre en 2017

Modifié le 20/07/2017 à 18h36

Netflix a dépassé la barre des 100 millions d'abonnés : dans une lettre adressée aux actionnaires fin juin 2017, le service de vidéos en streaming a revendiqué 103,95 millions d'abonnés. Et les investissements à l'international réalisés par Netflix commencent à payer : désormais, 50,1 % des abonnés vivent en dehors des Etats-Unis. Et sur les 5,2 millions de nouveaux abonnés sur les trois derniers mois, 4,14 millions proviennent de l'international.Des performances qui se matérialiseront financièrement : pour le troisième trimestre 2017, Netflix prévoit de dégager un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars et 30 millions de dollars de bénéfices. Par ailleurs, pour la première fois, Netflix pourrait réaliser un bénéfice annuel à l'international.Ce dynamisme, Netflix le doit en grande partie à ses productions originales qui ont su séduire des millions de fans. Des séries telles que, mais aussi des films, notamment les très remarquésetont conquis le public.En 2017, Netflix continuera de proposer une offre de productions originales toujours plus étoffée, allant du blockbuster au cinéma indépendant. En tout, Netflix sortira 40 productions cette année.