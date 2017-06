Netflix se lance dans les programmes interactifs pour enfant

Narration en branches

Des coûts de production 2,5 fois plus élevés

Modifié le 22/06/2017 à 12h02

En plusieurs points de l'intrigue, le public aura le choix entre plusieurs suites possibles.Le crocodile doit-il aller à gauche ou à droite? Faut-il affronter les ennemis ou battre en retraite ? Le bon vieux roman dont vous êtes le héros n'a plus vraiment la cote chez les enfants, mais il voit un avenir se dessiner pour lui en vidéo. Netflix est en effet convaincu que la diffusion de contenus en ligne ouvre la voix à une nouvelle forme de narration dite « en branches », aujourd'hui impossible pour les diffuseurs traditionnels.Deux programmes vont ainsi bientôt faire leur apparition sur la plateforme en ligne : le premier sera un épisode des aventures du Chat Potté () coproduit avec les Studios Dreamworks, rebaptisé pour l'occasionet sous-titré(piégé dans une aventure épique). L'histoire proposera deux fins possibles. Le second programme du genre, un épisode interactif de la série en stop motion, en proposera quatre, et pour ces deux programmes, l'arrivée à la conclusion pourra se faire par de nombreux chemins.Ces programmes interactifs, coûtent évidemment plus cher que des contenus classiques linéaires : un programme de 22 minutes a demandé à Dreamworks 50 minutes de tournage en animation, soit un coût 2 fois et demi supérieur à la normale. Mais Dreamworks comme Netflix sont convaincus que ce genre de programme constitue l'avenir du divertissement pour enfant.Pour regarder le programme, il faudra être équipé d'une smart TV, d'une console de jeux ou d'un appareil fonctionnant sous iOS. Pas d'annonce concernant Android en revanche. Il ne sera pas possible dans un premier temps de les télécharger pour visionnage hors ligne. Un troisième programme pour enfant autour du superhéros Stretch Armstrong sortira en 2018. Netflix n'a en revanche aucun projet pour des contenus sur des thèmes pour adultes. Les contenus à narration « en branches » pourraient au final rester anecdotiques, mais ils assureront avec certitude une publicité bienvenue à Netflix.