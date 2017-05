Netflix va dépasser les 100 millions d'abonnés !

Des résultats (très légèrement) en baisses

Encore plus de films et séries à venir !

Modifié le 18/04/2017 à 11h41

Le dernier trimestre de 2016 avait été particulièrement positif pour l'entreprise, dont le nombre d'abonnés avait augmenté de 7,05 millions. Si le premier trimestre 2017 est légèrement en dessous, avec une augmentation nette de 4,95 millions d'abonnés, ce résultat ne semble pas faire peur à la société.Il faut dire que dépasser le marqueur des 100 millions d'abonnés ce week-end permettrait d'oublier instantanément ces résultats. Et c'est ce qui est prévu, puisque le nombre d'abonnés à la fin du mois de mars était de 98,75 millions. Un chiffre colossal, qui ne devrait pas décroître de sitôt !C'est pour plaire à l'ensemble de ses abonnées que Netflix crée chaque année un bon nombre de programmes originaux. On peut facilement penser à Better Call Saul, Stranger Things ou encore House of Cards, qui sont autant de séries qui ont cartonnés à leur sortie ... et qui continuent à faire parler d'elles !C'est pour plaire à sa «» que le service de streaming va continuer à produire de nouvelles séries. Elle tient ainsi à répondre aux "". C'est pour cela que plus de 6 milliards de dollars devraient être investis par Netflix en 2017 !