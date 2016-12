Amazon Prime Vidéo se lance en France et concurrence Netflix

Un concurrent direct de Netflix

Un abonnement Amazon Prime est nécessaire

Modifié le 14/12/2016 à 16h20

Le produit, baptisé Amazon Prime Video, est très similaire à Netflix : une fois l'abonnement annuel acheté, l'utilisateur peut visionner en illimité des films, ainsi que des séries exclusives. L'ensemble de l'offre est disponible en VO, dont une grande partie s'accompagne de sous-titres français, voire est doublée en français. L'interface du site reste toutefois en anglais.Grand avantage d'Amazon Prime Video : à la différence de Netflix, il est possible de regarder les films de la même manière, quel que soit le support : ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV. Aucun supplément n'est dû.Pour se constituer une clientèle, Amazon mise sur la même stratégie que Netflix : offrir des séries inédites. Chez Amazon, les équivalents de, ets'appellentetPour profiter de cette offre vidéo, il faut être membre Amazon Prime : pour 49 euros par an, ce « statut » offre depuis 2008 une livraison gratuite et rapide (un jour ouvré), une livraison express en soirée, l'emprunt gratuit d'un livre électronique par mois... et maintenant même des films en illimité. Les clients possédant déjà un abonnement Prime n'ont pas de démarche supplémentaire à effectuer : le catalogue vidéo leur devient automatiquement accessible à partir d'aujourd'hui.Avec un tarif de base de 8 euros par mois, un abonnement Netflix revient à 96 euros par an. Un client Amazon Prime Video ne déboursera, lui, que 49 euros par an, soit quasiment la moitié. Mais à la différence de Netflix, l'abonnement Amazon Prime se règle en une fois. Que vous souhaitiez passer un mois, trois mois ou douze mois devant le petit écran, le prix à payer restera le même.Côté offre, Amazon Prime propose de grands classiques américains. Les films européens et le cinéma d'auteur sont quasiment absents, et aucun dessin animé n'y figure.