Netflix gagne 100 000 abonnés français par mois

Netflix à la conquête des téléspectateurs

Netflix and pet

Modifié le 10/04/2018 à 11h37

Pour une utilisation occasionnelle ou pour des séances deseuls, en couple ou avec leur animal de compagnie, plus de 100.000 Français choisissent de s'abonner, chaque mois.Le raz-de-marée annoncé au lancement de Netflix ne s'est peut-être pas produit aussi rapidement que prévu, mais en trois ans, le service de vidéo à la demande par abonnement a réussi à immerger le secteur de la télévision payante. D'après, Netflix est sur le point d'atteindre les 3,5 millions d'abonnés, soit plus que les 2,9 millions d'OCS ou les 3,4 millions de BeIn Sports. Ces chiffres proviennent de témoignages anonymes et mettent à jour des résultats peu communiqués par la firme. Le prochain objectif pour Netflix est de rattraper le groupe Canal et ses 4,9 millions d'abonnés.Le succès du service detient moins à de grands panneaux publicitaires qu'à un bouche-à-oreille particulièrement efficace. Il s'explique aussi par le large choix de séries qu'il propose et qui ne devrait pas cesser de grandir. L'entreprise va en effet investir près de 7 milliards d'euros dans la production de contenus inédits.Vous vous apprêtez à regarder la dernière saison deou à commenceret vous cherchez le partenaire idéal pour vous accompagner ? Comme plus de la moitié des Français, choisissez votre animal de compagnie. Si de plus en plus de téléspectateurs s'abonnent à Netflix, ils sont aussi très nombreux à regarder ses contenus accompagnés de leur animal. Une enquête réalisée par Netflix révèle que près de 8 Français sur 10 ont déjà regardé une série ou un film sur Netflix avec leur animal. 55% des personnes interrogées en font même un partenaire privilégié pour enchaîner des épisodes. Votre animal de compagnie ne risque pas de vousou de vous poser des questions toutes les deux minutes. Il se révèle même une source de réconfort lors de scènes émouvantes ou effrayantes. Votre animal prend une telle importance qu'un sondé sur trois admet l'avoir amadoué avec une friandise pour profiter de sa soirée.L'enquête de Netflix a abouti sur une liste des meilleures séries à regarder avec son animal, orientant les propriétaires de chiens vers des séries d'action commeouet les propriétaires de chats vers des séries de science-fiction comme