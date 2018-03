Smart TV : 7 modèles pour passer le cap !

TCL C70 SERIES U65C7006

PHILIPS 6000 SERIES 49PUS6412

SAMSUNG 6 SERIES UE40MU6405

TV SAMSUNG Q SERIES QE49Q7FAMT

TV LG 43UJ630V

TV SONY KD-43XE8096

TV LG 32LJ610V

Modifié le 19/03/2018 à 12h28

Pas de fioritures et un look moderne : le fabricant chinois TCL présente une smart TV soignée. Sa taille de 65 pouces permet d'apprécier l'écran ultra HD LED d'une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Dotée de la technologie HDR, cette smart TV offre des contrastes parfaits.Pour ce qui est du son, JBL signe les 2 x 15 Watts qui promettent un rendu très agréable pour une immersion sans accrocs. Dotée de 16 Go de mémoire interne, cette TV propose une navigation sous Android 6.0, bénéficiant ainsi de son intuitivité et sa large palette d'applications.Parmi ses très nombreuses connectiques, on note 3 ports HDMI, 1 USB et 1 USB 3.0. Egalement équipée du Bluetooth et du Wi-Fi, elle permet une connexion sans fil facile. Petit plus : la commande vocale !Philips offre une excellente qualité d'image grâce à un écran LED de 49 pouces doté de la fonction Pixel Plus Ultra HD, qui procure des images fluides. Sa résolution de 3 840 x 2 160 pixels et ses détails fins immergent bien le spectateur dans l'image.Pour accentuer cette immersion, cetteest dotée de 20 Watts de puissance sonore qui profitent d'un traitement Clear Sound. Ni coupures, ni fluctuations : le son est bien clair.Côté navigation, Philips a choisi l'pour proposer de nombreuses applis et une bonne fluidité. Dotée de 16 Go de mémoire interne de 16 Go, cette TV supporte également le W-iFi et le Bluetooth et propose notamment 4 ports HDMI et 2 ports USB.On apprécie la possibilité d'utiliser son smartphone ou sa tablette comme télécommande, et de transformer la TV en système d'éclairage d'ambiance avec la technologie Ambilight 2 côtés.Pour bénéficier de la qualité Samsung pour un budget raisonnable, la6 Series UE40MU6405 est le modèle idéal. Son écran de 40 pouces LED UHD offre un mouvement assez fluide. De son côté, l'Active Crystal Color apporte de belles nuances aux couleurs et la résolution de 3 840 x 2 160 pixels affiche des détails très réalistes.Pour le son, Samsung a choisi une barre de 20 Watts Dolby Digital Plus, de quoi profiter d'un son clair et agréable, même avec un bon recul ou avec le volume bas.Le Smart Hub permet d'accéder rapidement à tous les contenus, les jeux et les applications. La connexion entre le smartphone ou l'ordinateur et la TV est particulièrement simple et rapide. En quelques secondes, vous pouvez diffuser vos contenus sur l'écran. En termes de connectivité, outre les 3 ports HDMI 2.0 et 2 ports USB, cette Smart TV est aussi dotée du Wi-Fi et du Bluetooth.La télévision haut de gamme Samsung a trouvé sa référence avec le modèle. Avec son écran QLED ultra HD de 49 pouces, cette smart TV permet de profiter des moments ciné à 100%. Une résolution de 3840 x 2160 pixels et quelques technologies signées Samsung offrent une image au plus proche de la réalité.Les sensibles du marteau ne bouderont pas leur plaisir devant les 40 Watts Dolby Digital Plus accompagnés d'un caisson de basse.Côté connectivité, cette smart TV est dotée du WiFi et du Bluetooth, mais aussi de 4 ports HDMI 2.0, 3 ports USB et une prise One Connect. Le Smart Hub permet d'accéder facilement à tous les contenus et tout se contrôle depuis une seule et même télécommande. La commande vocale, quant à elle, simplifie un peu la vie.De telles performances et une esthétique aussi soignée ont évidemment un coût, mais l'investissement vaut le coup.Particulièrement sobre, ce modèle deoffre des performances satisfaisantes compte tenu de son prix très abordable. L'écran LED UHD d'une résolution de 3 840 x 2 160 px offre des images assez réalistes.L'équipement audio, du haut de ses 20 Watts, est bien suffisant pour apprécier un film ou une série dans une pièce de taille moyenne. Pour pousser le son, il faudra s'équiper d'une barre de son en plus !Dotée du système d'exploitation webOS 3.5, cette smart TV permet d'accéder aux applis et de consulter ses mails en un clic sur la télécommande. Côté connectivité, LG embarque le Bluetooth, le Wi-Fi, le Wi-Di et Miracast. Les 3 ports HDMI et 2 ports USB finissent de compléter l'offre connectique de cetteL'écran Edge LED ultra HD de 43 pouces (3 840 x 2 160 px) de la smart TV4K-HDR offre des images de très haute qualité.Pour le son, les 2 x 10 watts sont malheureusement un peu limités, surtout si l'on compare au reste de cette sélection, mais Sony a pensé à intégrer quelques technologies de son cru pour rendre le son clair et audible, même à bas volume. Le petit plus sympa : cette TV dispose de 5 modes qui adaptent l'égalisation sonore au type de programme regardé (standard, cinéma, musique, live et football).Grâce à Android TV et la plateforme de contenus Sony Entertainment Network, on accède à une large panoplie d'applications ou de jeux, et bien sûr à la navigation internet classique. Cette smart TV est aussi équipée du Bluetooth et du Wi-FI, de 4 ports HDMI 2.0, 2 ports USB, un port USB 3.0 et un slot PCMCIA.Si votre salon n'est pas immense, vous apprécierez sans doute de trouver un modèle 32 pouces dans cette sélection de Smart TV. L'écran LED Full HD de ce téléviseur offre une résolution de 1920 x 1080 pixels pour des images de bonne qualité. Equipé des fonctions Color Master Engine pour l'ajustement des teintes, de la luminance et de la saturation, il développe des couleurs très proches de la réalité.Pour le son, les petits 10 watts de cette smart TV conviendront pour les petits espaces, mais l'acquisition d'une barre de son est recommandée pour compléter le dispositif.Côté connectivité, cette smart TV tourne sous WebOS 3.5 et est équipée du Wi-Fi pour permettre l'accès facile à Internet et l'utilisation de nombreuses applis. Elle dispose également de 3 ports HDMI 1.4, 2 ports USB et un slot PCMCIA.