Bon plan : une TV 4K offerte pour le forfait 20 Go + Samsung Galaxy S9 + Bbox

Attention quantités limités

Un joli cadeau

Forfait REDbySFR RED by SFR : le retour de l'offre 30Go à 10€/mois sans engagement

Voir.

Modifié le 16/05/2018 à 17h22

Bouygues Télécom fait fort avec cette opération qui vous permettra de récupérer une TV 4K Samsung de 40 pouces (d'une valeur de 455 euros). Plusieurs choses à savoir cependant. Pour obtenir ce très joli cadeau, vous devrez répondre à plusieurs impératifs, le premier d'entre eux étant de souscrire à un forfait Sensation 20 Go (36,99 euros par mois) en prenant un Samsung Galaxy S9 (499 euros avec 90 euros d'offre de remboursement).En plus de cela, vous devrez aussi souscrire à une offre Bbox Miami, Miami +, Must ou Ultym dans le même temps. Dernière étape, faire partie des 1500 premières personnes à participer à cette offre afin de recevoir votre cadeau.Si jamais vous faites partie des 1500 premiers à bénéficier de cette offre, vous repartirez avec la TV 4K UE40MU6105 de chez Samsung, qui propose quelques fonctionnalités très intéressantes. Outre la 4K, qui vous permettra de regarder vos contenus en très haute définition, ce téléviseur bénéficie de fonctions Smart TV.De quoi vous permettre de la connecter à internet, et ainsi d'accéder à de nombreux services en ligne, comme Netflix, YouTube ou encore Deezer. Elle bénéficie en plus de l'interface maison Tizen, qui fonctionne parfaitement avec sa télécommande pour proposer une expérience utilisateur on ne peut plus fluide.