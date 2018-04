Bon Plan : la TV 4K Samsung UHD Incurvée 55" à 679€ au lieu de 1 399€

Un écran 4K à moitié prix

Une qualité d'image sans pareille

Modifié le 27/04/2018 à 15h43

Membre fondateur des French Days , Cdiscount ne se moque pas du monde avec une très belle offre concernant la TV LED 55 pouces 4K UHD incurvée de chez Samsung. Une ristourne de près de 50% pour cet écran qui voit son prix passer sous la barre des 700 euros.Une économie substantielle donc, qui vous permettra de franchir le pas vers la 4K sans trop faire mal à votre portefeuille. A noter que cette offre est à l'heure actuelle la plus basse du marché, les autres boutiques proposant cette TV aux alentours de 800 euros.Préparez-vous à plonger dans le monde de la 4K avec cet écran Samsung de 55 pouces incurvé. Sa dalle LCD possède un rétroéclairage par LED et dispose de nombreuses technologies d'amélioration de l'image (Digital Clean View, UHD Upscaling, Mega Contrast, etc) qui permettent d'obtenir une image absolument somptueuse.Cette télévision propose aussi un mode jeu et un mode film, ainsi que des options de Smart TV pour profiter au mieux des contenus multimédias. Trois ports HDMI, ainsi que des connectiques Composant et Composite vous permettront de créer l'installation vidéo de vos rêves.