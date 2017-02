Bientôt plus de TF1 sur les box TV des opérateurs ?

Sans accord, plus de chaînes de TF1 sur les box TV

Les opérateurs ont un argument de taille : le nombre d'abonnés

Modifié le 17/02/2017 à 11h14

Seul souci, et non des moindres, les opérateurs ne semblent pas enclins à reverser une partie de leurs revenus à TF1. Jeudi 16 février 2017, ce dernier a donc haussé le ton.». Ces propos, Régis Ravanas, directeur général adjoint de TF1 et responsable de la régie publicitaire du groupe, les a tenus lors d'une conférence sur la stratégie jeudi 16 février 2017. La menace est directement dirigée vers les opérateurs Internet qui ne payent pas TF1 pour diffuser ses chaînes sur leur box.TF1 n'est actuellement rémunérée qu'une dizaine de millions d'euros par an pour les services Replay, également proposés par les opérateurs à leurs abonnés. Mais le groupe espérerait, selon les informations de BFMTV, obtenir dix fois plus. Pour ce faire, étant donné que les discussions amiables n'avancent pas, TF1 a donc clairement menacé les opérateurs de leur couper le signal. Ce serait un coup dur : certains ménages pourraient changer d'opérateur pour le simple fait que la concurrence propose TF1 et pas le leur.Pour que les menaces de TF1 puissent être efficaces, toutefois, il faudrait que le groupe réussisse à convaincre au moins un opérateur de payer. Ainsi, il pourrait menacer de ne donner ses chaînes qu'à celui-ci en exclusivité.Mais les opérateurs ne semblent pas convaincus du bienfondé de la demande de TF1 : Orange, dans un communiqué publié le 16 février 2017, a répondu «». Qu'en sera-t-il pour SFR, Bouygues Télécom et Free ?D'autant plus que près de 19 millions de foyers en France sont en mesure d'avoir la télévision via une box TV. Couper le signal de diffusion aux opérateurs pourrait être une décision qui se retournerait contre TF1, car cela réduirait drastiquement son audimat, ses parts de marché et, de fait, ses revenus publicitaires.