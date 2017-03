Téléviseurs : Samsung présente ses trois nouvelles gammes Qled

Entre 2 000 et 3 500 euros : voici les téléviseurs Samsung Q7F

TV Samsung Q7F

L'écran incurvé avec la gamme Q8C

Téléviseur Samsung Q8C

Téléviseur Samsung Q9F

Samsung a dévoilé trois nouvelles gammes, bien que deux soient disponibles en ce mois de mars 2017. La troisième, très haut de gamme, devrait débarquer en magasin dans le courant de l'année 2017.Parmi ces téléviseurs haut de gamme, trois se présentent comme l'entrée de gamme du haut de gamme, avec des prix allant de 2 190 euros pour le 49 pouces à 3 490 euros pour le 55 pouces : il s'agit de la gamme Q7F. Mis à part la taille, les caractéristiques sont les mêmes pour les trois modèles : une dalle VA plate 10 bits cadencée à 100 Hz, un rétroéclairage Edge-Led et un contraste amélioré grâce aux technologies Ultra Clear Ultimate et Supreme UHD Dimming.Comme pour les autres modèles présentés par Samsung, le boîtier OneConnect servira de connectique et est relié au téléviseur par un câble réduisant à deux, ce câble et le câble d'alimentation, les connectiques du téléviseur en lui-même.En outre, les nouveaux téléviseurs de Samsung embarquent le système Tizen, permettant d'utiliser les applications telles que Netflix ou encore Spotify.L'autre nouveauté, côté téléviseurs Samsung, est la gamme Q8C qui propose les mêmes caractéristiques que la Q7F, bien que l'indice de fluidité PQI passe de 2 300 à 3 200. Ces téléviseurs présentent surtout une dalle incurvée disponible en 55, 65 et 75 pouces, pour des prix allant de 3 190 à 6 490 euros.Reste encore à découvrir la gamme Q9F annoncée en deux versions : 65 et 75 pouces. Elle est attendue dans le courant de l'année 2017 et sera la gamme la plus évoluée des téléviseurs Qled de Samsung. Les précommandes sont ouvertes sur le site de Samsung US au prix de 5 999 dollars