Débit Netflix : Free continue sa remontée en avril

SFR premier de la classe

Free faisait mieux il y a 3 ans

Modifié le 17/05/2018 à 17h23

En queue de classement, Free voit ses performances se redresser après un net décrochage en fin d'année dernière. Mais son débit reste parmi les moins bons d'Europe.Va-t-il falloir changer d'opérateur ? Bien que limité à un usage précis - le visionnage du catalogue Netflix aux heures de pointe -, l'publié chaque mois par la plateforme de streaming OTT fournit des données intéressantes sur les uns et les autres. En ce qui concerne la France, les chiffres pour le mois d'avril 2018 révèlent une hiérarchie inchangée entre les opérateurs, même si tous ne sont pas sur les mêmes dynamiques.Ainsi, l'offre très haut débit de SFR, fibre et câble, conserve la première place du classement, avec un débit moyen constaté de 3,78 Mbps. SFR maintient son écart sur Bouygues Telecom, deuxième, avec 3,40 Mbps. Troisième, Orange avec 3,29 Mbps, quatrième l'offre ADSL de SFR (2,96 Mbps) et enfin, dernier, Free avec 2,62 Mbps.Par rapport au mois de mars, on constate cependant une baisse des performances des trois premiers, notamment du leader, SFR THD (-0,2 Mbps en moyenne). A l'opposé, Free remonte la pente : après un plongeon d'août 2017 à janvier 2018, jusqu'à atteindre un plus bas historique de 1,39 Mbps, Free s'améliore à nouveau depuis 4 mois et recolle presque avec ses concurrents.En remontant l'indice à ses débuts en France en janvier 2015, on constate une stagnation des performances de nos FAI. Free faisait même mieux en moyenne sur Netflix il y a trois ans qu'aujourd'hui. La France, enfin, ne figure même pas dans le top 10 mondial des pays, aujourd'hui dominé par la Suisse (indéboulonnable 1ère), Hong Kong (2ème) et ca vous surprendra sûrement, l'Islande (3ème), les Pays-Bas (4ème) et la Roumanie (5ème).