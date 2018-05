L'audiovisuel public européen se ligue contre Netflix et crée l'Alliance

Réinventer les paysages audiovisuels européens

Les différents projets

C'est par un communiqué de presse publié le 3 mai 2018 que trois groupes audiovisuels européens annoncent leur union pour rivaliser face à Netflix.Ils ont annoncé le 3 mai dans un communiqué de presse qu'ils créaient « l'Alliance » pour exécuter leur projet : rassembler des talents européens de la création audiovisuelle pour proposer au public européen plus de contenus orignaux et de meilleure qualité, mais aussi devenir pour les producteurs nationaux un tremplin, «». La présidente de France Télévision, Delphine Ernotte, à l'origine du projet, est «».Le groupe a également quelques partenaires privilégiés : la RTVE en Espagne, la RTBF et la VRT en Belgique, ainsi que la RTS. Tous les diffuseurs publics européens sont les bienvenus pour la rejoindre.Delphine Ernotte explique ainsi dans le communiqué de presse du 3 mai :. Les groupes pensent qu'il y a besoin d'une refonte, d'une actualisation du système pour mieux investir et réfléchir aux différents projets et s'ouvrir sur la scène européenne et internationale.Une liste de projets à déjà été annoncée. Le premier grand projet issu de l'alliance,, est une fiction sur la vie de Léonard de Vinci. Un projet anniversaire, puisqu'on fêtera les 500 ans de la mort du génie en 2019. Le second,, se tournera à Dubai et sera coproduit avec France Télévisions et ZDF. Enfin, le troisième projet annoncé sera coproduit par le service public français et le RAI et sera baptisé